Durante la diretta, Piera fa il punto sulla questione e sul suo rapporto con Roncaccia: "Se io vi sembro frenata non è perché ho un contratto firmato, ma è perché per come sono fatta, per la persona che sono, non mi vedrete mai slinguazzarmi con una persona, né qui né fuori. Io voglio vivere anche il resto della Casa, non solo Roncaccia. Non avendo mai fatto un reality prima di entrare qua, da fidanzata, mi ero imposta delle cose da fare e delle cose che sarebbe stato meglio non fare. Poi non ne ho rispettata mezza, ho seguito il cuore. Non è mai stato un discorso legato a un contratto".

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