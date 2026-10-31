Ilary Blasi inizia la puntata chiudendo il televoto che ha visto sfidarsi i concorrenti in nomination, ovvero Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia. Chi sarà il primo finalista di questa edizione e chi sarà il prossimo candidato all'eliminazione?

Venerdì 30 ottobre , in prima serata su Canale 5, va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dall'atteso esito del televoto che decreta il primo finalista di questa edizione alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.



Piera Meloni fa il punto sul rapporto con Roncaccia

Tra le prime discussioni nate durante la diretta del Grande Fratello Vip 9 del 30 ottobre quella che riguarda il legame tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Secondo i Vip tra i due non ci sarebbe chissà che passione e Piera sarebbe frenata non solo dal senso del pudore ma anche da questioni contrattuali legate alla sua agenzia. Piera Meloni fa il punto sulla questione e sul suo rapporto con Roncaccia: "Se io vi sembro frenata non è perché ho un contratto firmato, ma è perché per come sono fatta, per la persona che sono, non mi vedrete mai slinguazzarmi con una persona, né qui né fuori".

Piera Meloni seconda candidata all'eliminazione

Ilary Blasi comunica ai concorrenti in nomination che il televoto, questa sera, ha una duplice valenza: decreta sia il secondo candidato alla prossima eliminazione, sia il primo finalista di questa edizione del reality. Piera Meloni risulta essere la meno votata e quindi candidata a essere eliminata. La Vip dichiara: "Mi spiace, anche per questo io voglio vivere anche altro, non solo Roncaccia".

Marina La Rosa è la prima finalista

Nel corso della diretta del 30 ottobre, l'altro atteso esito del televoto decreta il Vip più votato: Marina La Rosa risulta essere la prima finalista del Grande Fratello Vip 9. "Sono una persona che non sta simpatica, quindi sentire questa approvazione del pubblico è emozionante", commenta a caldo Marina dopo che Ilary Blasi le comunica di essere la prima finalista di questa edizione del reality.