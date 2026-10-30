Grande Fratello Vip 9, la sorpresa di Veronica Peparini ad Andreas Muller: "Le bambine non ti hanno dimenticato"

Nel corso della puntata di venerdì 30 ottobre del Grande Fratello Vip 9 Andreas Muller riceve un'attesa sorpresa, quella di Veronica Peparini, sua moglie e madre delle sue amate bambine. "Ti guardo sempre - dice al marito la coreografa - Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto". "Veronica è una santa - interviene Andreas emozionato - Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po' di leggerezza".

"Lo vedo bene - continua Veronica Peparini nel rispondere a Ilary Blasi riferendosi ad Andreas Muller - Penso che sia simpatico, talentuoso, bello, lo vedo anche tanto, tanto più leggero; ha avuto un momento in cui si era un po' incarognito. A casa è come lo vedete qua".

In merito alla storia d'amore con Veronica, Andreas racconta: "Il nostro percorso è stato duro, abbiamo dovuto aspettare due anni per un famosissimo limone. Piano piano abbiamo costruito quello che abbiamo insieme".