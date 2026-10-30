Grande Fratello Vip 9, la sorpresa di Veronica Peparini ad Andreas Muller: "Le bambine non ti hanno dimenticato"

Nel corso della puntata di venerdì 30 ottobre del Grande Fratello Vip 9 Andreas Muller riceve un'attesa sorpresa, quella di Veronica Peparini, sua moglie e madre delle sue amate bambine. "Ti guardo sempre - dice al marito la coreografa - Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto". "Veronica è una santa - interviene Andreas emozionato - Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po' di leggerezza".
"Lo vedo bene - continua Veronica Peparini nel rispondere a Ilary Blasi riferendosi ad Andreas Muller - Penso che sia simpatico, talentuoso, bello, lo vedo anche tanto, tanto più leggero; ha avuto un momento in cui si era un po' incarognito. A casa è come lo vedete qua".
In merito alla storia d'amore con Veronica, Andreas racconta: "Il nostro percorso è stato duro, abbiamo dovuto aspettare due anni per un famosissimo limone. Piano piano abbiamo costruito quello che abbiamo insieme".
Nelle scorse settimane Andreas Muller aveva espresso una certa preoccupazione per le sue figlie, le gemelline Penelope e Ginevra, nate a marzo 2024 dall'amore con la moglie Veronica Peparini. "Magari io torno e ho un modo di fare le cose, ma magari loro sono andate avanti", aveva detto il ballerino nella Casa nel parlare con Giulia Provvedi.
Durante la diretta del 30 ottobre del GF Vip 9, Veronica Peparini tranquillizza il marito: "Quando vedono in tv Andreas lo riconoscono, lo chiamano, tantissimo, lo cercano tantissimo, non l'hanno assolutamente dimenticato". "Le bambine mi hanno ridato un senso", dice Andreas in lacrime.