“Solo se ci penso mi viene proprio…”. Al Grande Fratello Vip 9 Andreas Muller si apre con Giulia Provvedi e ricorda i momenti che passa con le figlie, le gemelline Penelope e Ginevra , nate a marzo 2024 dalla relazione con la moglie Veronica Peparini.

Il concorrente ricorda quando le aspettava fuori da scuola e loro lo salutavano: “In quel momento il mondo si ferma, passa tutto”.

Andreas parla di come, a differenza della settimana, in cui le ore a disposizione da dedicare alle figlie non sono molte, il weekend sia più faticoso ma più bello perché dedicato interamente a loro: “Io prima odiavo la domenica, mi metteva un po’ di malinconia, ma con loro è uno dei giorni più belli della settimana”.

Parlando con Giulia, poi, racconta cosa si prova ad essere padre per la prima volta e della paura che ha di non essere presente per le figlie che non vede da settembre: “Magari io torno e ho un modo di fare le cose, ma magari loro sono andate avanti”.

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