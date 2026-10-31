La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 30 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono sei concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Come in tutte le puntate del Grande Fratello Vip, anche quella di venerdì 30 ottobre si conclude con le consuete e temute nomination. I tre primi candidati alla prossima eliminazione di questa edizione sono Valeria Marini, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Sul finire della diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi. I più nominati sono Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian.

Sono sei i Vip in nomination: al televoto si sfidano così Valeria Marini, Piera Meloni, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian. Il Vip meno votato sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip 9.

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