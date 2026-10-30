Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 di venerdì 30 ottobre, Alessandro Varsi è chiamato a rispondere in merito ai commenti sessisti espressi nei confronti di Megan Ria insieme a Jonathan Kashanian. Ilary Blasi interviene sulla questione: "Parlare di una donna chiamandola giocattolo e fare espliciti riferimenti sessuali non è una cosa carina, anzi è inaccettabile. Dovete sempre ricordare dove siete e quindi moderare i termini e i toni per rispetto di tutti, di voi e soprattutto di chi vi guarda da casa".