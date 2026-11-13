Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 13 novembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi.
I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Andreas Müller e Alessandro Varsi.
Più tardi, Ilary Blasi invita i due concorrenti rimasti nella Nuvola e comunica la decisione del pubblico: Giancarlo Danto è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.