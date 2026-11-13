Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
IL VERDETTO13 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, chi è l'eliminato del 13 novembre

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 novembre, il risultato del televoto decreta una nuova eliminazione di questa edizione
Condividi:

Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 13 novembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi.

Chi è stato eliminato il 13 novembre dal Grande Fratello Vip 9?

Giancarlo Danto
Giancarlo Danto

I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Andreas Müller e Alessandro Varsi.

Più tardi, Ilary Blasi invita i due concorrenti rimasti nella Nuvola e comunica la decisione del pubblico: Giancarlo Danto è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche