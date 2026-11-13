Grande Fratello Vip 9, è scontro tra Alex Belli e Roncaccia: "Come al solito devi prevaricare"

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip 9 tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, che nei giorni scorsi sono arrivati a un faccia a faccia a pochi centimetri l'uno dall'altro. Durante la settimana, gli inquilini hanno dovuto trasformare la Casa in un ristorante e gestirlo da soli per una sera, con in palio il budget pieno della spesa fino alla fine del programma. Belli, nei panni dell'executive chef, ha guidato la brigata finendo più volte ai ferri corti con Roncaccia.
Tornato in studio accanto agli altri concorrenti eliminati, l'attore spiega: "Ma è un personaggio, ragazzi. È un personaggio dell'executive chef, abbiamo fatto il gioco del Grande Fratello Bistrot", spiega, sostenendo che "il 90% dei ragazzi" lo avrebbe capito.
Belli punta poi il dito: "Se uno non lavora, anzi addirittura ti sbeffeggia, ti prende in giro, ti ride dietro e poi a un certo punto dice: No, io vado a fare la sauna, mi fumo una sigarettina e la piadina te la fai tu, che cosa vuoi rispondergli?".
Roncaccia ribatte: "Io in verità sono stato al gioco e mi sono impegnato anche molto, perché ho fatto quei cestini di parmigiano che lui non era stato in grado di fare da grande chef". Roncaccia chiude: "Tu, come al solito, devi prevaricare. In quel momento ha smesso di essere un gioco".