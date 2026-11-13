Grande Fratello Vip 9, è scontro tra Alex Belli e Roncaccia: "Come al solito devi prevaricare"

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip 9 tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, che nei giorni scorsi sono arrivati a un faccia a faccia a pochi centimetri l'uno dall'altro. Durante la settimana, gli inquilini hanno dovuto trasformare la Casa in un ristorante e gestirlo da soli per una sera, con in palio il budget pieno della spesa fino alla fine del programma. Belli, nei panni dell'executive chef, ha guidato la brigata finendo più volte ai ferri corti con Roncaccia.

Tornato in studio accanto agli altri concorrenti eliminati, l'attore spiega: "Ma è un personaggio, ragazzi. È un personaggio dell'executive chef, abbiamo fatto il gioco del Grande Fratello Bistrot", spiega, sostenendo che "il 90% dei ragazzi" lo avrebbe capito.