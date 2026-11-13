Grande Fratello Vip 9, Federica Morello riabbraccia la mamma Daniela: "Sei bellissima, amore"

Quando si volta, Federica resta senza parole : "Ma sei tu? Ma come sei bella, mamma mia. Ma siamo uguali". Poi aggiunge: "Non so neanche cosa dirti. Ho pensato a mille cose, mi dicevo che prima o poi, quando l'avrei vista, le avrei detto un sacco di cose. Mi manca il fiato, senti il mio cuore".

Daniela ha rinunciato alla carriera di modella per diventare madre e ha cresciuto Federica in campagna, cercando di tenerla lontana dal mondo della moda e dall'attenzione per l'aspetto fisico. A 14 anni la ragazza lavorava già con lei ai mercatini dell'artigianato, con la sveglia all'alba, e a 19 anni è andata via di casa dopo un litigio.

Nel localino Federica si sfoga: "Dicono che sono troppo educata, troppo impostata, troppo rigida, che sono algida, troppo frenata, che non parlo a voce alta". La mamma la difende: "Federica è una ragazza semplice, normale, trasparente. È una persona proprio così come la vedete". E alla figlia dice: "Non sei distaccata, sono loro che ti vedono così". Parole che commuovono la concorrente: "In questo momento sono la persona più felice del mondo, perché mia mamma mi sta riconoscendo in tutto quello che faccio, che sono e che dico".

Daniela non ha mai fatto un complimento alla figlia sulla sua bellezza: "È vero, però adesso posso dirti una cosa: sei bellissima". E spiega la scelta: "La sua bellezza è interna, è una cosa su cui abbiamo puntato molto. La vedevamo che era bella, però non potevamo continuare a dirglielo, perché non avrebbe fatto uscire la bellezza che ha dentro e con la quale adesso riesce ad affrontare la vita. Lei l'ha tirata fuori molto bene".

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