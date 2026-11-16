Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 di lunedì 16 novembre, Piera Meloni riceve una tenera sorpresa. Nel Localino riabbraccia finalmente l'amata mamma Anna. All'interno dalla Casa, la Vip ha raccontato il forte legame che ha con la madre: ha vissuto con lei fino ai 19 anni. Un legame fortissimo, che si è consolidato nel tempo dopo la separazione dei genitori quando Piera aveva 2 anni.

"Che regalo mi avete fatto, Ilary! - esclama Piera in lacrime mentre stringe affettuosamente la madre - Durante l'adolescenza non sono stata una figlia proprio facile, ma lei è stata impeccabile, mi ha sempre dato amore, non me lo ha mai fatto mancare. Lei è la mia vita".

Anna risponde alle dolci parole della figlia: "Sono molto fiera di te. So che è stato difficile per noi, siamo cresciute insieme e un po' da sole. Ho sempre avuto paura di doverti lasciare un giorno ma questo Grande Fratello mi ha dimostrato che questa paura non la devo avere".