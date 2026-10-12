NELLA CASA 12 ottobre 2026

Al Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni e Gian Marco si lasciano dopo aver passato alcune insieme

"Ci sono delle cose che non puoi scegliere di provare". Sono queste le parole di Piera Meloni dopo alcune ore trascorse con Gian Marco, consapevoli entrambi che il loro percorso insieme si ferma qui. Dopo la puntata di venerdì 9 Ottobre del Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con il fidanzato Gian Marco. La concorrente non riesce a trattenere le lacrime. Gian Marco prova a consolarla e, prima di andare via, le dedica parole affettuose: "In bocca al lupo per tutto, amore. Divertiti, stai tranquilla. Ti amo tanto, per qualsiasi cosa ci sono sempre".

Piera Meloni e Gian Marco

"Sei la persona più incredibile che abbia mai incontrato in vita mia. Ti ringrazio per quello che mi hai fatto provare", Piera cerca poi di rassicurarlo. Il distacco risulta doloroso per entrambi. "Ciao amore, non ce la faccio", la saluta Gian Marco prima di lasciare la Casa.

Jonathan Kashanian, Federica Morello e Piera Meloni