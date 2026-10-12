"Ci sono delle cose che non puoi scegliere di provare". Sono queste le parole di Piera Meloni dopo alcune ore trascorse con Gian Marco, consapevoli entrambi che il loro percorso insieme si ferma qui.
Dopo la puntata di venerdì 9 Ottobre del Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con il fidanzato Gian Marco.
La concorrente non riesce a trattenere le lacrime. Gian Marco prova a consolarla e, prima di andare via, le dedica parole affettuose: "In bocca al lupo per tutto, amore. Divertiti, stai tranquilla. Ti amo tanto, per qualsiasi cosa ci sono sempre".
"Sei la persona più incredibile che abbia mai incontrato in vita mia. Ti ringrazio per quello che mi hai fatto provare", Piera cerca poi di rassicurarlo. Il distacco risulta doloroso per entrambi. "Ciao amore, non ce la faccio", la saluta Gian Marco prima di lasciare la Casa.
In seguito al confronto, Piera si allontana dagli altri concorrenti e rimane per qualche momento in disparte.
A raggiungerla sono successivamente alcuni compagni, tra cui Federica Morello e Jonathan Kashanian, che cercano di aiutarla ad affrontare il momento. "Ci sono delle cose che non puoi scegliere di provare", afferma la ragazza.
Federica racconta di comprendere bene i dubbi di Piera, facendo riferimento anche a una propria esperienza personale: "Ci sta il suo dubbio. Io mi sono trovata in una situazione simile: seguire la testa o il cuore".