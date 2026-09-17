Federica Morello conquista la popolarità televisiva grazie a Ciao Darwin 9. Dopo gli studi e un’esperienza come maestra d’asilo, sceglie di seguire le proprie ambizioni nel mondo degli eventi e dello spettacolo.

Lavora a lungo come hostess tra Italia e Costa Azzurra fino a creare una propria attività.

Oggi è un’imprenditrice: ha fondato e dirige un’agenzia specializzata nella gestione di personale per eventi. Da sempre attratta dal mondo della moda, ha lavorato come modella e partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia.

Sanremese doc, continua a vivere nella sua città nonostante gli impegni professionali tra Milano e Roma, preferendo alla frenesia delle grandi città una dimensione più tranquilla, vicina ai luoghi in cui è cresciuta, in cui poter coltivare la sua passione per la natura, gli animali e i paesaggi.

Determinata e volitiva è pronta a mettersi alla prova e a misurarsi con il suo primo reality.