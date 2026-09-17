Piera Meloni è una content creator che ha trasformato una passione nata per gioco sui social in una professione. Originaria della Sardegna, si trasferisce a Milano per seguire un corso di laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità presso l'Università IULM e ben presto conquista la rete social con spontaneità, ironia e contenuti dedicati alla sua quotidianità.

Si occupa di moda, beauty, skincare, lifestyle, fitness e viaggi, curando personalmente anche la realizzazione dei suoi video.

Oggi lavora con un’agenzia di influencer e alla carriera sui social affianca anche quella radiofonica: conduce su RDS Next un programma musicale insieme a Numero Verde, alias Andrea Cioffi.

Spontanea, sensibile e determinata, ama il fitness e viaggiare, anche da sola.