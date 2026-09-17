Dopo il diploma come stilista, Jonathan Kashanian partecipa al Grande Fratello 5, che vince distinguendosi per stile, ironia ed esuberanza. Da allora costruisce una nutrita carriera televisiva come opinionista, inviato e consulente di moda.

Collabora per molti anni con Verissimo, Sipario, Detto Fatto e Ciao Maschio. Nel 2018 torna a un reality con L’Isola dei Famosi, dove arriva in finale classificandosi quinto. Ha lavorato inoltre in produzioni radiofoniche e partecipato come attore in diverse commedie.

Oggi è direttore creativo e artistico per varie aziende.

Sognatore, riservato e appassionato di moda, cinema e viaggi, si definisce scherzosamente “zitello”, ma continua a desiderare di incontrare il grande amore e costruire una famiglia.