Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 16 novembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Federica Morello, Andreas Muller, Megan Ria e Alessandro Varsi . Chi è il nuovo eliminato di questa edizione del reality? Non sarà l'unico eliminato della serata: la seconda eliminazione, infatti, giunge a sorpresa a seguito di un televoto flash innescato da una serie di scelte decisive.

Tra i Vip in nomination, i primi a salvarsi sono Andreas Muller e Alessandro Varsi. Sarà proprio quest'ultimo a svelare a Megan Ria che è la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 9, la prima della diretta del 16 novembre. Poco dopo il primo verdetto, i Vip si dividono in due gruppi e scelgono chi mandare al televoto flash: Federica Morello viene scelta dal gruppo nella Nuvola e Alessandro Varsi viene scelto dal gruppo nella Mystery.

Grazie ai piramidali, Varsi può trascinare con sé un altro Vip al televoto flash: la scelta cade su Valeria Marini. Ed è proprio Valeria Marini la seconda Vip eliminata della serata. Le prime parole di Valeria sono per il pubblico: "Grazie per avermi salvato da un inferno. Si erano create delle situazioni veramente insopportabili. Un'aggressività quotidiana. Io sono felicissima così".