La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda lunedì 16 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono tre concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Come tutte le puntate del Grande Fratello Vip 9, anche quella di lunedì 16 novembre si conclude con le consuete e temute nomination. In quanto Vip più votata al televoto flash, Federica Morello è chiamata a fare il nome del collega che andrà dritto al televoto che decreterà la prossima eliminazione. La scelta cade su Piera Meloni.

Ora è tempo delle nomination palesi nella Mystery Room: qui i più votati risultano essere Alessandro Varsi e Federica Morello. Il pubblico è chiamato a votare chi salvare. Il Vip meno votato sarà eliminato nel corso della prossima puntata del GF Vip 9.

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