Il Diavolo veste Prada: perché rivedere il film stasera su Canale 5

Tra i film più attesi dell'anno, Il Diavolo veste Prada 2 è uscito nelle sale italiane. A 20 anni dall'uscita del primo film , Miranda Priestly (Meryl Streep) e Andrea Sachs (Anne Hathaway) torneranno a raccontare il mondo della moda tra favolosi look e riflessioni sul mondo dell'editoria.

Il Diavolo veste Prada, un film iconico senza tempo

Il Diavolo veste Prada uscì nelle sale di tutto il mondo nel 2006, ma oggi possiamo affermare che è riuscito a vincere la prova del tempo mantenendo la sua forza e iconicità.

Uno dei grandi punti di forza del film è stato quello di saper raccontare con una comicità attenta e mai banale il mondo della moda e i suoi lati più "oscuri".

Tra battute entrate nella storia del cinema (come il monologo sul maglione ceruleo) e scene citate a memoria dai fan ("Gabbana con una o due B?"), un cast di prim'ordine ha impreziosito ogni scena: da Meryl Streep e Anne Hathaway fino a Emily Blunt e Stanley Tucci. Il cast completo è presente anche ne Il Diavolo veste Prada 2.



Il primo film era ispirato all’omonimo romanzo di Lauren Weisberger (ex assistente di Anna Wintour, direttrice di Vogue) mentre il secondo capitolo cinematografico è liberamente basato sul libro sequel della stessa scrittrice intitolato La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo.

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