"Non hai la minima idea dello stile del senso della moda. No, non era una domanda".



Con questo commento Miranda accoglie Andrea nel suo ufficio ne Il Diavolo veste Prada. Fortunatamente, non è necessario essere dei fashion blogger o saper abbinare con coscienza i colori, per ammettere di conoscere a memoria tre quarti delle scene, ormai diventate iconiche, del film. La pellicola andrà in onda venerdì 27 novembre su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.



Era il 2006 quando Il Diavolo veste Prada riuscì a raccontare cosa si nasconde dietro l'apparente scintillio della moda e delle riviste del settore. Un osservare dietro le quinte che affascina da sempre il cinema, e che in questo caso si trasformò in uno dei migliori esempi di commedia sofisticata dei primi anni Duemila. Merito di una scrittura comica pulita e accattivante e di due interpreti di prim’ordine come Meryl Streep e Anne Hathaway (nel ruolo che le aprì la strada verso il successo abbandonando l'ormai ingombrante passato da Pretty Princess).



Del film ispirato all’omonimo romanzo di Lauren Weisberger (ex assistente di Anna Wintour, direttrice di Vogue), alcune sequenze fanno ormai parte della memoria collettiva. Di seguito qualche curiosità sulle nostre scene preferite.

Il diavolo veste Prada, il colore ceruleo



Tra le scene più celebri de Il Diavolo Veste Prada è impossibile non citare il maglione ceruleo. Scena simbolo per tutti coloro che non sanno cosa è un pantone o cosa vuol dire armocromia, l’inconsapevole Andrea (Anne Hathaway) risponde con troppa superficialità a Miranda Priestly, che la ammonisce con un monologo che ha fatto storia: "Oh, ma certo, ho capito: tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo".



Aline Brosh McKenna, sceneggiatrice del film, ha rivelato che in principio il maglione ceruleo non faceva parte della sceneggiatura, ma al suo posto doveva esserci una gonna scozzese. "La versione breve è che entrambi i capi sono rimasti nella sceneggiatura per molto tempo, e ho reso quel discorso sempre più lungo”, ha spiegato in un’intervista.



