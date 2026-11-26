Il diavolo veste Prada va in onda venerdì 27 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity.

Il diavolo veste Prada: trama e cast

La giovane e ambiziosa giornalista Andrea Sachs è appena arrivata a New York, fresca di laurea e desiderosa di un lavoro. Non si perde d'animo e tenta il "colpo" della vita: diventare la seconda assistente di Miranda Priestly, potente e tirannica direttrice della celebre rivista di moda Runway. Andrea si troverà così dentro un mondo dorato e perennemente sotto ai riflettori, ma che nasconde mille insidie, a partire dal complicato rapporto con Miranda, diva assoluta, interpretata dalla magnifica Meryl Streep.



Diretto nel 2006 da David Frankel e basato sul romanzo omonimo di Lauren Weisberger, nel cast ci sono Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Simon Baker ed Emily Blunt.

Il diavolo veste Prada, il successo

Costato 35 milioni di dollari, il film ha incassato in tutto il mondo oltre 326 milioni di dollari, diventando un cult della cinematografia. Per la sua interpretazione di Miranda Priestly, Streep è stata candidata all'Oscar e ha vinto il Golden Globe.

A distanza di vent'anni, è stato realizzato il sequel, Il diavolo veste Prada 2, in cui ritroviamo tutti i principali attori del primo film. Nel video qui sotto, ecco i look di Miranda e Andy 2006-2026 a confronto.