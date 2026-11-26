La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 26 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender rifiuta un invito a casa di Hasan Ali per incontrare Kaya.
Yildiz, sentendosi con le spalle al muro, escogita un piano insieme a Emir. I due, fingendosi una coppia sterile, convincono una donna incinta a sottoporsi a dei test di gravidanza al posto di Yildiz. Quest’ultima annuncia poi a Cagatay di essere incinta, facendosi perdonare.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.