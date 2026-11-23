Durante un barbecue organizzato da Hasan Ali per festeggiare l'arrivo del nuovo nipote, Cansu fa un'irruzione armata: lo sparo colpisce Yildiz e Sahika.



Yildiz, che da poco si è ripromessa di smettere di mentire, decide di chiudere la lavanderia, e lo comunica a Emir e Caner, i quali erano suoi dipendenti.



Dopo lo sfortunato incidente, Hasan Ali si confida con l'assistente, rivelandogli che sente la mancanza di una donna come Feride nella sua vita.



Alla villa, Feride, Aysel e Sedai sembrano rapiti da una nuova, popolare serie tv. Insospettita da una trama fin troppo familiare, Asuman guarda una puntata e scopre che la serie parla della vita di Yildiz.



Cagatay e Yildiz aiutano Hasan Ali nel suo tentativo di riconquistare Feride.



Kaya, che ha deciso di vendere le azioni di Sahika, chiede di consultare un bilancio dell'azienda.

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