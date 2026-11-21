La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Cagatay, Emir e Caner escogitano un piano per smascherare Cansu e dopo aver inscenato un litigio con Yildiz, Cagatay si rifugia in hotel e finge di essere ubriaco.

Cansu, abbocca all’inganno, lo raggiunge e si infila nel suo letto, convinta di poterlo manipolare ma proprio in quel momento arriva Yildiz, che li sorprende insieme e pensa di essere stata tradita.

Hasan Ali vuole punire Mahmut per la sua infedeltà. L'uomo, però, interpreta male i suoi ordini e tenta di uccidere Sahika.



Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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