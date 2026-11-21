La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 23 novembre dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz, indebitata per aver comprato all’asta un quadro, cerca di risolvere la situazione provando a venderlo al suocero Hasan Ali, dicendogli che è il quadro di una sua amica in difficoltà.
Yildiz riuscirà a saldare il suo debito?