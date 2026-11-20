La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 20 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
A un importante evento di lavoro, Sahika si assicura un posto al fianco di Hasan Ali. Nel frattempo, Ender si ritrova con Kaya per fare una videochiamata a Yigit.
Intanto, Yildiz e Asuman sono in preda al panico perché non sono riuscite a ritrovare la collana appartenuta alla mamma di Feride. Yildiz e Asuman decidono così di accusare Diana di aver rubato il prezioso gioiello.
A questo punto Feride smaschera le due donne davanti a Cagatay.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.