La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 21 novembre dalle 15:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu. Dopo aver inscenato una lite con Yildiz, Cagatay si rifugia in un hotel e finge di essere ubriaco.
Cansu cade nella trappola, lo raggiunge e si mette nel suo letto convinta di poterlo manipolare. Proprio allora arriva Yildiz, che li sorprende insieme e crede che il marito l'abbia tradita.