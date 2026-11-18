La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 18 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay, proponendo un piano per convincere il giovane che il tentativo di inganno non fosse opera del padre.
Hasan Ali tenta di riconciliarsi con Çagatay e, grazie all'intervento di Ender e Yildiz, riesce infine a ottenere il suo perdono, promettendo di non interferire mai piu' nella sua vita.
Nel frattempo, Sahika prepara la sua vendetta nella causa di divorzio.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.