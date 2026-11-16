Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz e Asuman, non trovando la collana preziosa di Feride, decidono di accusare Diana del furto.
Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per incastrare Cansu che però fa credere a Yildiz che il marito la stia tradendo; questo porta la donna a scappare di casa con Halit Can e Asuman.
Hasan Ali vuole punire Mahmut, ma quest'ultimo interpreta male gli ordini e tenta di eliminare Shaika che, nel difendersi, lo uccide.
Infine, Ender incontra Kaya, il suo ex marito.