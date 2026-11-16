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Forbidden Fruit
SERIE TV16 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 23 al 28 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 23 al 28 novembre

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4
Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4

Yildiz e Asuman, non trovando la collana preziosa di Feride, decidono di accusare Diana del furto.

Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per incastrare Cansu che però fa credere a Yildiz che il marito la stia tradendo; questo porta la donna a scappare di casa con Halit Can e Asuman.

Hasan Ali vuole punire Mahmut, ma quest'ultimo interpreta male gli ordini e tenta di eliminare Shaika che, nel difendersi, lo uccide.

Infine, Ender incontra Kaya, il suo ex marito.

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