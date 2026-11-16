Neslihan ha tutto: famiglia, azienda, villa, stabilità. Per bontà accoglie Damla, ignara che sia l'amante del marito Murat e pedina di un piano per sostituirla. Quando l'inganno esplode, crolla la facciata ma nasce un'altra Neslihan: fredda, lucida, decisa a proteggere i figli e la propria dignità. Tra mosse legali, alleanze rovesciate e pressioni nell'azienda di famiglia, la guerra si fa psicologica: Damla vuole il suo posto, Murat la sua resa. Lei non cede e riscrive le regole.

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