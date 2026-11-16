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SERIE TV16 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 17 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 17 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 novembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali vuole tentare di risolvere i danni causati dal figlio Cagatay e per questo escogita un nuovo piano.

Ender continua a fingere di frequentare Hasan Ali.

Durante una cena di famiglia, Feride racconta la vicenda della collana e mette sotto pressione Yildiz e Asuman.

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