La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 17 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali vuole tentare di risolvere i danni causati dal figlio Cagatay e per questo escogita un nuovo piano.
Ender continua a fingere di frequentare Hasan Ali.
Durante una cena di famiglia, Feride racconta la vicenda della collana e mette sotto pressione Yildiz e Asuman.