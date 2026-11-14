La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 14 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra non dà pace ad Hasan Ali: continua a punzecchiarlo sul ritorno alla ribalta della moglie. Poco dopo, Hasan Ali affronta duramente Sahika nel suo ufficio.
Di fronte alle provocazioni della donna, il presidente la spiazza annunciando di voler velocizzare il divorzio per sposare Ender e facendola infuriare.
Hasan Ali, pentito per l'impulso di aver finto l'imminente matrimonio con Ender, stringe un accordo con lei, che accetta di reggere il gioco per mantenere i suoi privilegi nella holding.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.