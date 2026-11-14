Benedicta Boccoli, 60 anni compiuti l'11 novembre, parla a Verissimo della sua vita privata e dei problemi di salute che ha affrontato.

"Questi 60 anni mi hanno messo alla prova - dice l'attrice e conduttrice radiofonica - Ho vissuto tanti dolori, tante cose. Questa è un'epoca in cui ci si ammala facilmente. Oggi sto bene, spero e credo bene. Ogni sei mesi è una rinascita, una paura, vado in clinica e dico: 'Speriamo bene'".

Benedicta Boccoli parla anche del legame con il marito Maurizio Micheli: "Ho un marito che continua a vivere a casa sua, è questo il segreto, così ci manchiamo. 29 anni insieme".

Dopo aver visto il tenero videomessaggio mandatole dal marito, Benedicta Boccoli dice emozionata: "Mi ha molto commossa perché era molto sincero. Lui è uno piuttosto schermato, non racconta mai di sé. Dire 'mio marito e mia moglie' ci imbarazza, non siamo ancora abituati perché sono 29 anni che diciamo 'il mio compagno, la mia compagna'.