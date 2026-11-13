Sabato 14 e domenica 15 novembre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato 14 novembre alle 16.30:

A Verissimo l’attrice e cantante Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge.

Il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con Ore 11 e Verità nascoste, sarà ospite, per la prima volta, con la moglie Sara Venturi.

E ancora, non mancheranno le emozioni per Benedicta Boccoli. Inoltre, la coreografa Veronica Peparini parlerà della truffa telefonica di cui è stata vittima nei giorni scorsi. Spazio poi al percorso personale e professionale del ballerino e coreografo Umberto Gaudino.

Infine, Verissimo ricorderà Toni Capuozzo, grande giornalista e uomo di profonda sensibilità, scomparso giovedì 12 novembre, all’età di 77 anni, riproponendo la sua ultima intervista, rilasciata lo scorso maggio a Silvia Toffanin.