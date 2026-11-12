Addio a Toni Capuozzo. Lo storico giornalista è scomparso all'età di 77 anni. Lo scorso ottobre, aveva annunciato di essere in cura per un tumore.
Nato a Palmanova nel 1948, Antonio Capuozzo ha iniziato l'attività di giornalista nel 1979 ed è diventato giornalista professionista nel 1983. Nel corso della sua carriera si è affermato come inviato di guerra e ha curato approfondimenti, diventando un punto di riferimento per il giornalismo televisivo italiano. Toni Capuozzo ha seguito sul campo i principali conflitti internazionali: dalla guerra in Somalia a quella in Afghanistan fino alla guerra in Iraq. Mentre si trovava come inviato a Sarajevo, il giornalista riuscì a salvare e a portare in Italia il piccolo Kemal, che allora aveva meno di un anno e che aveva perso una gamba nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, come aveva raccontato lui stesso a Verissimo.
"Abbiamo parlato a lungo con la nonna e il padre. L'hanno tenuto sveglio tutta la notte, in modo che, affamato, si addormentasse al primo biberon. L'abbiamo messo sotto al sedile posteriore, sotto a un giubbotto antiproiettile. In queste cose bisogna avere fortuna. Quel giorno pioveva e non si vedeva benissimo l'interno dell'auto. Inoltre nei giorni precedenti abbiamo passato spesso i posti di blocco per fare in modo che si abituassero alle nostre facce e avevamo distribuito bottiglie di grappa. Quel giorno siamo passati dicendo: 'Torniamo in Italia' e nessuno ci controllò", aveva ricordato Toni Capuozzo, che ha cresciuto Kemal come un figlio: "Non c'è bisogno del Dna per voler bene a una persona come se fosse un figlio".
In post condiviso sui social a fine ottobre 2026, Toni Capuozzo aveva reso noto di avere un tumore: "Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti". Oltre a Kemal, che il giornalista considerava come un figlio, Toni Capuozzo lascia i figli Marta e Pietro.