Nato a Palmanova nel 1948, Antonio Capuozzo ha iniziato l'attività di giornalista nel 1979 ed è diventato giornalista professionista nel 1983. Nel corso della sua carriera si è affermato come inviato di guerra e ha curato approfondimenti, diventando un punto di riferimento per il giornalismo televisivo italiano. Toni Capuozzo ha seguito sul campo i principali conflitti internazionali: dalla guerra in Somalia a quella in Afghanistan fino alla guerra in Iraq. Mentre si trovava come inviato a Sarajevo, il giornalista riuscì a salvare e a portare in Italia il piccolo Kemal, che allora aveva meno di un anno e che aveva perso una gamba nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, come aveva raccontato lui stesso a Verissimo.

"Abbiamo parlato a lungo con la nonna e il padre. L'hanno tenuto sveglio tutta la notte, in modo che, affamato, si addormentasse al primo biberon. L'abbiamo messo sotto al sedile posteriore, sotto a un giubbotto antiproiettile. In queste cose bisogna avere fortuna. Quel giorno pioveva e non si vedeva benissimo l'interno dell'auto. Inoltre nei giorni precedenti abbiamo passato spesso i posti di blocco per fare in modo che si abituassero alle nostre facce e avevamo distribuito bottiglie di grappa. Quel giorno siamo passati dicendo: 'Torniamo in Italia' e nessuno ci controllò", aveva ricordato Toni Capuozzo, che ha cresciuto Kemal come un figlio: "Non c'è bisogno del Dna per voler bene a una persona come se fosse un figlio".