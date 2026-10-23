Toni Capuozzo rivela: "Ho un tumore"

"Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore". Con queste parole il giornalista Toni Capuozzo ha annunciato sul proprio profilo Facebook di aver scoperto la malattia.

Nella foto condivisa con i suoi follower si vede Capuozzo, 77 anni, insieme all'equipe sanitaria che si sta prendendo cura di lui in questa fase. "Proverò ad affrontarlo come sono capace - continua il giornalista nel post -, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla".

Nato a Palmanova il 7 dicembre 1948, Capuozzo è un giornalista televisivo e ha speso tutta la sua carriera come inviato per telegiornali e programmi di approfondimento. Molto riservato sulla sua vita privata, Toni Capuozzo è padre di due figli, Marta e Pietro. In passato è stato sposato con Monica, con la quale ha mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione.

Durante la guerra in Bosnia, il giornalista portò in Italia il piccolo Kemal, un bambino rimasto senza madre e gravemente ferito durante l'assedio di Sarajevo, come lo stesso Capuozzo aveva raccontato in un'intervista a Verissimo del maggio 2026. Accolto dalla sua famiglia per cinque anni, Kemal è poi tornato dal padre biologico, ma ha mantenuto un legame profondissimo con Capuozzo, che ancora oggi lo considera un figlio.