27 settembre 2025

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: "Ci siamo sposati e poi ognuno a casa sua"

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli svelano il segreto dei loro 28 anni di relazione, coronati dal recente matrimonio

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli svelano il segreto dei loro 28 anni di relazione, coronati dal recente matrimonio. "Sposarsi è stata una mia idea, volevo mantenere il segreto, ma poi la notizia delle pubblicazioni è uscita ovunque", afferma l'attrice, 58 anni. Del giorno del matrimonio raccontano: "Dopo la cerimonia, siamo andati in trattoria e la sera siamo andati a mangiare pesce, poi però ognuno a casa sua. Abbiamo fatto la prima notte di nozze il giorno dopo". Per quanto riguarda il segreto di una relazione così lunga, non hanno dubbi: "Dormire in stanze separate o, se possibile, in case separate. E poi ridere delle stesse cose". Per l'attore, 78 anni, è il secondo matrimonio: "Anni fa sono stato sposato con Daniela Nobili. Ho avuto un figlio, Guido, e sono anche nonno". A un certo punto della loro relazione, Benedicta Boccoli avrebbe voluto avere dei figli con Maurizio Micheli, che però non sono arrivati. "Dai 30 ai 37 anni volevo diventare mamma, avrei voluto dei figli con lui, ma lui è stato categorico. Ho anche pensato se separarci o meno, poi ho lasciato andare", afferma l'attrice. L'attore aggiunge: "I figli nascono anche per caso, in questo caso non è successo, poteva succedere".

