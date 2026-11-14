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SERIE TV14 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 16 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 16 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 novembre

Berk Oktay (Cagatay) ed Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) ed Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e sua madre sono nel panico dopo che Asuman smarrisce una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride.

Mentre le due donne cercano disperatamente di recuperare il gioiello e di non far venire alla luce l'accaduto, la collana viene ritrovata.

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