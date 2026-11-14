La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 16 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e sua madre sono nel panico dopo che Asuman smarrisce una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride.
Mentre le due donne cercano disperatamente di recuperare il gioiello e di non far venire alla luce l'accaduto, la collana viene ritrovata.