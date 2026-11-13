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SERIE TV13 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 13 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 13 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 13 novembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, gelosa per un'improvvisa riunione di Cagatay, si precipita in un locale insieme a Emir e Caner, interrompendo un incontro di lavoro del marito.

Cagatay le spiega furioso che stava solo scegliendo un regalo per lei con una direttrice di gioielleria, mentre Cansu, che si trovava al locale con Omer, scappa in tempo per non farsi scoprire.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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