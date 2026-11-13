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SERIE TV13 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 14 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 14 novembre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 novembre

Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra punzecchia Hasan Ali riguardo al ritorno sulle scene della moglie e, poco dopo, l'uomo affronta duramente Sahika nel suo ufficio.

Intanto, Asuman prende in prestito dalla cassaforte la preziosa collana appartenuta alla madre di Feride.

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