La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 14 novembre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra punzecchia Hasan Ali riguardo al ritorno sulle scene della moglie e, poco dopo, l'uomo affronta duramente Sahika nel suo ufficio.
Intanto, Asuman prende in prestito dalla cassaforte la preziosa collana appartenuta alla madre di Feride.