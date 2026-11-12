La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 13 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sedai informa Hasan Ali della spensierata vita notturna di Sahika. L'uomo decide così di accelerare le pratiche di divorzio.
Nel mentre, Yildiz si riscopre gelosa per un'improvvisa riunione di Cagatay e si precipita al locale dove si trova il marito impegnato in un incontro di lavoro.