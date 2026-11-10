La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Decisa a raccogliere prove contro Hasan Ali, Sahika tenta di installare delle microspie nella sua nuova casa, ma finisce accidentalmente chiusa in una stanza con Omer.
Nel frattempo, Cagatay sospetta che il padre abbia ostacolato un affare di lavoro e, con l’aiuto di Sedai, organizza un piano per smascherarlo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.