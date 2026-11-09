La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 9 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Dopo il divorzio tra Sahika e Hasan Ali si cerca di capire cosa sia successo e Yildiz è sempre più convinta che Sahika abbia tentato di avvelenare l’uomo.

Hasan Ali e Feride, nel frattempo, passano un momento insieme al cimitero per ricordare la figlia Ahu.

Sahika, ormai rimasta senza casa, va a vivere da Ender e Caner dove pianifica la sua vendetta.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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