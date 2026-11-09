Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Hasan Ali escogita un nuovo piano per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Çagatay. Ender continua a fingere di frequentare Hasan Ali.

Durante una cena di famiglia, Feride mette sotto pressione Yildiz e Asuman riguardo alla questione della collana, i quali cercano di recuperarla rivolgendosi al gioielliere Ziya, ma scoprono che dovranno pagarne l’intero valore.

Çagatay scopre che suo padre Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. Zehra aiuta le amiche con riluttanza e si riavvicina a Caner ed Emir.

Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay: il primo promette di non interferire mai più nella sua vita.

Sahika prepara la sua vendetta nella causa di divorzio e partecipa a un importante evento di lavoro con Hasan Ali.