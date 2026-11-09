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Forbidden Fruit
SERIE TV09 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 16 al 21 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 16 al 21 novembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

Hasan Ali escogita un nuovo piano per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Çagatay. Ender continua a fingere di frequentare Hasan Ali.

Durante una cena di famiglia, Feride mette sotto pressione Yildiz e Asuman riguardo alla questione della collana, i quali cercano di recuperarla rivolgendosi al gioielliere Ziya, ma scoprono che dovranno pagarne l’intero valore.

Çagatay scopre che suo padre Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. Zehra aiuta le amiche con riluttanza e si riavvicina a Caner ed Emir.

Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay: il primo promette di non interferire mai più nella sua vita.

Sahika prepara la sua vendetta nella causa di divorzio e partecipa a un importante evento di lavoro con Hasan Ali.

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