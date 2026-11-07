La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 7 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Cansu tenta di avvicinare Omer in un locale, presentandosi con un nome falso.
Nel frattempo, Yildiz pensa di essere incinta ma, nella gioia di tutti, ammette di non sentirsi pronta per un altro figlio. Quando scopre di non essere incinta, però, capisce di volere un figlio da Cagatay.
Ender, invece, registra di nascosto Hasan Ali mentre parla di volersi liberare di Sahika e lo fa sentire alla donna che, sentendosi spalle al muro, decide di eliminare Hasan Ali.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.