La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali, stanco del comportamento di Sahika, prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro all’azienda e divorziare, mentre Ender si offre di aiutarlo e inscenare un tradimento ma solo per un suo tornaconto personale.
Infine, Hasan Ali ostacola l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e il figlio inizia a insospettirsi.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.