Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV06 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 6 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 6 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 6 novembre

Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali, stanco del comportamento di Sahika, prepara un piano per accusarla di aver rubato denaro all’azienda e divorziare, mentre Ender si offre di aiutarlo e inscenare un tradimento ma solo per un suo tornaconto personale.

Infine, Hasan Ali ostacola l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e il figlio inizia a insospettirsi.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Due sorelle e un miliardario
  • Il prezzo del tradimento
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • I segreti della porta accanto
  • Forget me not
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna