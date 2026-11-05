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SERIE TV05 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 5 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 5 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 5 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 5 novembre

Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4

Yildiz dà lezioni di guida ad Asuman che però scambia acceleratore e freno e si scontra con alcune auto in sosta.

Dopo aver tentato la fuga, le due vengono raggiunte dalla polizia e smascherate davanti all’intera famiglia mentre Sahika prova a riconquistare Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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