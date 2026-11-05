La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 5 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz dà lezioni di guida ad Asuman che però scambia acceleratore e freno e si scontra con alcune auto in sosta.
Dopo aver tentato la fuga, le due vengono raggiunte dalla polizia e smascherate davanti all’intera famiglia mentre Sahika prova a riconquistare Hasan Ali.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.