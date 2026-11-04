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Forbidden Fruit
SERIE TV04 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 4 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 4 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 4 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 4 novembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Cagatay accolgono in casa Hasan Ali e Sahika, dando vita a nuove tensioni.

Intanto Asuman, sempre in competizione con Feride, decide di guidare una delle auto di Hasan Ali, mentre Cagatay valuta la vendita della sua azienda. Temendo di perdere il figlio, Hasan Ali decide di sabotare la trattativa.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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