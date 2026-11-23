La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 23 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz è indebitata per aver acquistato all'asta un quadro che successivamente il piccolo Halit Can rovina. Nel tentativo di risolvere la situazione Yildiz, con l'aiuto di Ender, tenta di venderlo segretamente al suocero Hasan Ali, dicendo che il quadro è di una sua cara amica con difficoltà economiche.

Hasan Ali si insospettisce e grazie alle indagini di Sedai scopre che il quadro in realtà è di Yildiz, così convoca tutta la famiglia a casa del figlio e affronta furiosamente la nuora davanti a tutti. Cagatay difende fermamente la moglie e se ne va di casa infuriato, lasciando Yildiz sfinita e decisa a non dire più bugie.



Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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