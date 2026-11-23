La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 24 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya torna a Istanbul per stare vicino a sua sorella Sahika, fresca di divorzio da Hasan Ali.
Durante una cena da Yildiz, Sahika alimenta i pettegolezzi insinuando che Hasan Ali l'abbia tradita proprio con Ender.