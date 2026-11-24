La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 24 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya torna a Istanbul per stare vicino a sua sorella Sahika dopo il divorzio con Hasan Ali.
Durante una cena a casa di Yildiz, Sahika lascia intendere che l’ex marito l’abbia tradita con Ender.
Nel frattempo, Ender confida a Caner di essere rimasta scossa dall’incontro con Kaya e di soffrire per la sua freddezza.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.