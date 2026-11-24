La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 25 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Sahika e Omer preparano un piano per smascherare Cansu, Hasan Ali affronta prima Ender e poi Cagatay.
Quest’ultimo, stanco delle bugie della moglie e delle pressioni del padre, decide di lasciare casa e di trasferirsi in un hotel.