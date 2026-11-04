La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 5 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz insegna ad Asuman a guidare, ma la donna confonde l’acceleratore con il freno e urta diverse auto. Le due tentano di fuggire, ma vengono smascherate dalla polizia davanti a tutta la famiglia.
Nel frattempo, Sahika prova inutilmente a riavvicinarsi a Hasan Ali.