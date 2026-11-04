Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV04 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 5 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 5 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 novembre

Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz insegna ad Asuman a guidare, ma la donna confonde l’acceleratore con il freno e urta diverse auto. Le due tentano di fuggire, ma vengono smascherate dalla polizia davanti a tutta la famiglia.

Nel frattempo, Sahika prova inutilmente a riavvicinarsi a Hasan Ali.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Due sorelle e un miliardario
  • Il prezzo del tradimento
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • I segreti della porta accanto
  • Forget me not
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna